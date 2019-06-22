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Japonya'yı karıştırdı! Sümüklü böcek ülkede kaosa neden oldu

Japonya’da geçen ay yaşanan ve 12 bin yolcuyu etkileyen tren kaosunun sebebi belli oldu. Yaşanan elektrik kesintisine bir sümüklü böceğin neden olduğu anlaşıldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 19:16
Japonya'yı karıştırdı! Sümüklü böcek ülkede kaosa neden oldu

Japonya’da geçen ay tren seferlerini alt üst eden bir elektrik kesintisi yaşandı. Tren hatlarının önemli kesimini etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle 30 tren seferlere devam edemedi, 12 bin yolcu yolda kaldı. Yaşanan kaosun sebebi ise bir sümüklü böcek çıktı.

Japon basını, sümüklü böceğin elektrik ekipmanlarını koruyan kutudaki küçük bir çatlaktan girdiğini ve sistemi kesintiye uğratacak bir kısa devreye sebep verdiğini yazdı. Yetkililer, sümüklü böceğin kül haline gelmiş bedenini elektrik devreleri arasında buldu.

Bir hayvanın elektrik ekipmanlarını sekteye uğratması ilk kez yaşanmış değil. İngiltere’de 2011 yılında yine bir sümüklü böcek trafik lambalarını bozmuş, trafiği kaosa sürüklemişti.

2016 yılında ise İsviçre – Fransa sınırında bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, yüksek voltajlı kabloları yiyen bir sansardan nasibini almış, durma noktasına gelmişti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 19:16
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