Gemiden Gemiye Transfer ve Ham Petrol Yüklemesi Yapılabilen Dünyadaki Tek Terminal

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji tedarikindeki ‘çeşitlendirme’ stratejisini güçlü bir şekilde sürdürürken, bu konuda önemli bir görev üstlenen BOTAŞ Dörtyol FSRU Terminali de hizmetindeki 8’inci yılı doldurdu.

Farklı Kaynaklardan Tedarik İmkânı

7 Şubat 2018’de işletmeye alınan Terminal, FSRU gemileri ile arz ve sistem güvenliğinin sağlanması hedefi doğrultusunda boru hatlarına bağlı kalmadan farklı kaynak, ülke ya da spot piyasalardan gaz tedarikine imkân sağladı.

Dünyada Tek

Dörtyol Terminali, dünyada hem gemiden gemiye transfer hem de ham petrol tahliye veya yükleme yapılan tek terminal olma özelliğini de taşıyor. Türkiye’nin ilk ham petrol boru hattı olarak 1967 yılında işletmeye açılan 518 kilometre uzunluğundaki Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı da yıllık 31,5 milyon varil kapasitesiyle terminale bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Dönüm Noktası Ertuğrul Gazi

Dörtyol FSRU Tesisi için Türkiye’nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi olan Ertuğrul Gazi FSRU, önemli bir dönüm noktası oldu. 2018-2021 yılları arasında farklı bir gemi ile toplam 26 gemiden gemiye transfer operasyonu ve 2,6 milyar metreküp gaz transferi sağlandı. Ertuğrul Gazi’nin devreye alındığı 25 Haziran 2021’den sonra da 115 operasyon vasıtasıyla 10,8 milyar metreküp gaz transferi gerçekleştirildi.

141 Gemiden Gemiye Transfer Operasyonu

Böylece, terminalde bugüne kadar 141 gemiden gemiye transfer operasyonu başarıyla tamamlandı ve bu operasyonlar ile şebeke için toplam 13,4 milyar metreküp doğal gaz transferi sağlandı.

Günlük 28 Milyon Metreküp

Çalışmayı sürdüren Türkiye’nin ilk yerli ve milli FSRU gemisi Ertuğrul Gazi, 110 milyon metreküp doğal gaz depolama kapasitesi ve günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi ile öne çıkıyor.

4 Bölgeden 17 İlin İhtiyacı Karşılanıyor

Ertuğrul Gazi’nin sağladığı günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesi sayesinde Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden toplam 17 ilin doğal gaz ihtiyacı karşılanmış oluyor.

Kapasite İki Katına Çıkarılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Dörtyol FSRU Tesisini ziyaret ederek buradaki gazlaştırma kapasitesinin iki katına çıkarılacağını bildirdi. Bakan Bayraktar, “Önümüzdeki süreçte bu tesisin yanında bir tane daha 28 milyon metreküplük gazlaştırma yapacak yeni bir FSRU’nun planlaması ve çalışması içerisindeyiz. En kısa zamanda mühendislik çalışmasını bitirip BOTAŞ aracılığıyla buradaki kapasiteyi iki katına çıkaracağız.” açıklamasını yaptı.