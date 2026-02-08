‘Amerikalı general düşünceli bir şekilde bakıyordu’ Milli savunmaya duygulandıran bağış
Kayseri’nin Develi ilçesinde yaşayan emekli İsmail Zurnacı (77), İstanbul’da gittiği bir fuarda Türk savunma sanayi ürünlerinden etkilenerek babasından kalan 77 bin metrekare arazisini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışladı. Vakıf tarafından 2 farklı beraat ve altın madalya ile ödüllendirilen Zurnacı, “Stantları gezerken ASELSAN’ın ürettiği bir silah beni çok etkiledi. Amerikalı bir general de hep ASELSAN’ın ürettiği bu silahın başına geliyordu. Düşünceli bir hali vardı. ‘Türkler isterse yapabilir’ manası ile bakıyordu. İnanın ben orada gururumdan ağladım. Paşalarla görüşünce bu vakıf benim mantığıma uydu” ifadesini kullandı.