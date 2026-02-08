‘Amerikalı general düşünceli bir şekilde bakıyordu’ Milli savunmaya duygulandıran bağış

‘NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK O KADAR RAHAT EDERİZ' Türkiye’nin bölgede güçlü olması gerektiğini belirten Zurnacı, “Savunma sanayinin ürettiği silahlar gurur verici, uçaklar, SİHA’lar, harp sanayisine dair üretilen her şey çok gurur verici. Bu yüzden çok mutluyum. Gönül ister ki bu vakfa duyarlı vatandaşlarımızın yardımcı olmaları. Çünkü, bu alemden kimse bir şey götüremiyor. Bölgemizde ne kadar güçlü olursak o zaman rahat ederiz ve barış o zaman sağlanır. Çünkü, biz stratejik bir bölgedeyiz. Bizim, kalkınmamızı da istemiyorlar. Bize dost gözüküyorlar ama aslında değiller. O yüzden çok güçlü olmamız lazım. Vakfın bir bağışçısı ve bir Türk olarak çok mutluyum. Bir Türk olarak Kayseri’de Atatürk tarafından kurulan uçak fabrikasının kapatılması çok zoruma gitti. Kabullenemedim. Başka ülkeler elindekini geliştirerek ileriye dönük hamle yapıyor. Bizimkiler olanı kapatıyor. Bu benim çok zoruma gitti. O yüzden mutluyum. İyi ki vakfımız kurulmuş ve üretime devam ediyor. Gelecek nesiller rahat etsin. Dünya var oldukça devletimiz güçlü olsun ve barışı sağlasın ben bu niyetteyim. Başka vakıflar gibi çıkar amaçlı değil. Üretime yönelik bir vakıf. 2-3 tane beraat aldım. Altın madalya ile ödüllendirildim” diye konuştu. (DHA)