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Dünya Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım
Dünya

Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım paketi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 08:14:00 -
Japonya'dan Ukrayna'ya 1,7 milyon dolarlık acil yardım

Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardımların artırılması çağrıları sonrası, yeni yardım kararı aldı.

Bu doğrultuda 1,7 milyon dolarlık acil insani yardım Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) kanalıyla Ukrayna'ya ulaştırılacak.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ülkesinin, Ukrayna'ya destek için uluslararası toplumla hareket etmeyi sürdüreceğini söyledi.

Rus saldırıları sonrası, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Ukrayna içinde şimdiye kadar 8 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.

Öte yandan Göç Hizmetleri Ajansı verilerine Japonya'nın kabul ettiği Ukraynalı sayısı 1055'e yükseldi.

 

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