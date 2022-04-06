  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek yardım
Dünya

Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek yardım

Japonya hükümeti, Ukrayna ve ülkeden kaçan savaş mağdurlarını kabul eden komşu ülkelere 100 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 02:59:00 -
Japonya’dan Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek yardım

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Japonya’dan Ukrayna'ya yardım yardım eli uzatıldı. Japonya hükümeti, Ukrayna ve ülkeden kaçan savaş mağdurlarını kabul eden komşu ülkelere 100 milyon dolarlık ek acil insani yardım sağlama kararı aldığını duyurdu. Japonya'dan gidecek yardım tıp ve ilk yardım, geçici barınakların inşası, günlük ihtiyaçlar ve yiyecekler dışında Ukrayna'nın tarım üretiminin canlandırılması ve Rus saldırısından kalan kalıntıların ve patlamamış mayınların temizlenmesine harcanacak.

Japonya'nın Ukrayna'ya desteği büyüyor

Japonya hükümeti ilk olarak 11 Mart'ta, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki krize destek olmak amacıyla 100 milyon dolar değerinde acil insani yardım sağlama kararı almıştı. japonya Başbakanı Fumio Kishida, 24 Mart'ta Brüksel'de düzenlenen G7 zirvesinde ise 100 milyon dolarlık ek destek vermeye hazır olduklarını duyurmuştu. Japonya, daha önce aralarında kurşun geçirmez yelek ve kaskların da bulunduğu savunma ve yardım malzemelerini Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir kargo uçağıyla Ukrayna'ya göndermiş, ayrıca Ukrayna'dan kaçan savaş mağdurlarına kapılarını açmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay