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Dünya Japonya'dan tehditlere karşı önlem: Füzelerinin menzilini yükseltecek !Tomahawk füzeleri satın alacak
Dünya

Japonya'dan tehditlere karşı önlem: Füzelerinin menzilini yükseltecek !Tomahawk füzeleri satın alacak

Japonya, ana karaya uzak adaların savunulması için yüksek hızlı yeni füzelerinin mesafe kapsamını 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 09:08:00 - 2022-10-31 09:20:23
Japonya'dan tehditlere karşı önlem: Füzelerinin menzilini yükseltecek !Tomahawk füzeleri satın alacak

Japonya, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerine karşı uzak bölgelerin savunmasına çözüm arıyor.

Japonya'dan Kuzey Kore önlemi: Füzelerin menzilini 1000 kilometrenin üzerine çıkaracak

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre merkezi hükümet, geliştirme aşamasındaki yeni yüksek hızlı füzelerinin menzillerini artıracak.

Buna göre yeni yüksek hızlı, kara konuşlu füzelerin mesafe kapsamı, Çin'in kıyı bölgelerini ve Kuzey Kore'yi içine alacak şekilde geliştirilmeye tabi tutulacak.

Hareket halindeki rampadan fırlatılacak yeni füzedeki harp başlığı, yüksek irtifada gövdeden ayrılacak ve düzensiz yörüngede ve süpersonik hızda hedefine gidecek.

Menzilleri 1000 kilometrenin üzerine çıkarılacak yeni füzelerden, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adalar dahil uzak bölgelerin savunulmasında yararlanılacak.

Envanterde prototipi hazır yeni füzelerin 2023 mali yıl itibarıyla seri üretiminin başlayacağı ve 2026 mali yılında hizmete alınacağı bildirildi.

STANDOFF VE TOMAHAWK

Japonya'nın, henüz geliştirme aşamasındaki kendi ulusal "standoff" füzelerini de 2026'ya dek hizmete almayı hedeflediği aktarılmıştı.

 

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Geçen hafta Japonya'nın, ABD üretimi orta menzilli ve denizden fırlatılan tip Tomahawk seyir füzelerinden satın almayı planladığı bildirilmişti.

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