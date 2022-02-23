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Dünya Japonya'dan Rusya'ya yaptırım!
Dünya

Japonya'dan Rusya'ya yaptırım!

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 07:22:00 -
Japonya'dan Rusya'ya yaptırım!

Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.

Japon Başbakan, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

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