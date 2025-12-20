Japonya'dan nükleer silah hamlesi! Hazırlıklara başladılar

Söz konusu yetkili, Japonya’nın bugüne kadar benimsediği nükleer karşıtı tutumun artık gerçekçi olmadığını savunarak, “Bence nükleer silahlara sahip olmalıyız. Günün sonunda yalnızca kendimize güvenebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hükümete yakın kaynaklar, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri olan Başbakan Takaiçi’nin de, Japonya’nın nükleer politikasının temelini oluşturan ilkeleri yeniden değerlendirmeye sıcak baktığını belirtiyor.

Japonya’nın nükleer duruşunu belirleyen “Üç Nükleer İlke”, 1967 yılında dönemin Başbakanı Eisaku Sato tarafından parlamentoda ilan edilmiş; nükleer silahların üretilemeyeceği, bulundurulamayacağı ve ülkeye sokulamayacağı yönündeki bu yaklaşım zamanla ulusal politika haline gelmişti.

Ancak son dönemde artan bölgesel tehditler ve küresel güvenlik dengelerindeki değişim, bu ilkelerin geleceğini yeniden tartışmaya açtı. Japonya’nın nükleer politikasında olası bir değişiklik ise, ülkede hem siyasi hem toplumsal açıdan büyük bir kırılma olarak değerlendiriliyor.