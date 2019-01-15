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Japonya'dan Google'a şok ceza!

Japonya'daki reklam gelirlerini, vergi oranlarının daha düşük olduğu Singapur'daki birimi üzerinden kayıt altına alan teknoloji devi Google'a, 9.2 milyon dolarlık para cezası kesildi.

15 Ocak 2019 Salı 16:08
Japonya'dan Google'a şok ceza!

Teknoloji devi Google, Japonya´daki 32 milyon dolarlık reklam gelirlerini vergilendirmemesi sebebiyle 9.2 milyon dolarlık bir ceza ödeyecek.

Nikkei Asian Review´da yer alan habere göre Google, Japonya'nın gelirleri denetlenirken, şirketin reklam gelirlerini, vergilendirmenin daha düşük olduğu Singapur'da kayıt altına aldığı belirlendi.

Google´ın Japonya´daki reklam faaliyetlerini Singapur için destek operasyonu olarak göstermesi ve Japon reklam verenlerin Google Singapur ofisine ödeme yapmaları sebebiyle cezalandırılırken, şirketten konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Google verilen cezayı kabul ettikten sonra, 2016 yılı sonu finansal raporlarını revize etti.

Google’a Türkiye’de de geçen hafta Rekabet Kurulu'nca soruşturma açılmıştı. Rekabet Kurulu’nun 7 Ocak’ta duyurduğu karara göre Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verilmişti.

Bu kapsamda Google'ın kelime tabanlı reklam platformu Adwords ile Türkiye'de rekabet kurallarını ihlal edip, etmediği inceleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:08
  1. Google
  2. Japonya
  3. Para cezası

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