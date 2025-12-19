  • İSTANBUL
Ekonomi Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı
Japonya’dan faiz kararı! 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

Dünyada bir çok ülke faizleri düşürürken Asya ülkesi Japonya’dan tam tersi bir karar çıktı. Japonya Merkez Bankası politika faizini 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarırken, bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, oy birliğiyle alınan kararla politika faiz oranı, beklentiler dahilinde 25 baz puan artırılarak yüzde 0,75'e çıktı. Bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BOJ'a göre, temel enflasyonun genel olarak yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefi ile uyumlu bir seviyede olacağına dair temel senaryonun gerçekleşme olasılığı arttı. ABD ekonomisi ve ülkenin ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler devam etse de azaldı.

Banka en son faiz artırımını 2025 Ocak döneminde yapmıştı.

