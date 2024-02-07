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Dünya Japonya'dan Etiyopya, Somali ve Kenya'ya milyon dolarlık yardım
Dünya

Japonya'dan Etiyopya, Somali ve Kenya'ya milyon dolarlık yardım

Yeniakit Publisher
2024-02-07 03:09:00 -
Japonya'dan Etiyopya, Somali ve Kenya'ya milyon dolarlık yardım

Japonya hükümeti, geçen yıl sonu şiddetli yağış ve taşkınların yaşandığı Etiyopya, Somali ve Kenya'ya 10 milyon dolarlık acil yardım göndereceğini açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, nehir taşkınların yaşandığı Afrika Boynuzu ülkelere yönelik Başbakan Kişida Fumio hükümetinin acil yardım desteğini açıkladı.

Açıklamada, Japonya'nın, Ekim-Aralık 2023'te şiddetli yağış ve taşkınların büyük zarar verdiği Etiyopya, Somali ve Kenya'ya 10 milyon dolarlık acil yardım göndereceği kaydedildi.

Buna göre barınma ve sıhhiye malzemeleri ile su tedarikini kapsayacak acil yardım, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) vasıtasıyla nakledilecek.

Ekim-Aralık 2023'te şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkınları sonucu Etiyopya, Somali ve Kenya dahil Afrika Boynuzu ülkelerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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