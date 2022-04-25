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Dünya Japonya'dan ekonomiye 6,2 trilyonluk rekor destek
Dünya

Japonya'dan ekonomiye 6,2 trilyonluk rekor destek

Japon hükümeti ekonomiyi desteklemek için 6,2 trilyon yen harcayacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 09:15:00 -
Japonya'dan ekonomiye 6,2 trilyonluk rekor destek

Japon hükümeti ekonomiyi desteklemek için 6,2 trilyon yen harcayacak.

Nikkei gazetesinin haberine göre Japon hükümeti, artan petrol fiyatları ve yaşam maliyetleri karşısında ekonomiyi desteklemeye yönelik acil tedbirler kap0samında 6,2 trilyon yen harcamalı planlıyor.

Nikkei'nin kaynak belirtmeden verdiği habere göre ekonomik paketin büyüklüğü harcama yapılmasını içermeyen kalemlerle birlikte 13,2 trilyon yen seviyesine ulaşabilir.

Habere göre Japon hükümeti 6,2 trilyon yenin finansmanı için cari yasama dönemi içinde 2022 için 2,7 trilyon yen ek bütçe kullanacak. Buna ek olarak mevcut rezerv fonlardan 1,5 trilyon yen harcanacak.

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