  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2023'te en fazla ihracat yapan Türk savunma ve havacılık sanayisi şirketleri belli oldu! İşte o liste...

Mehmet Metiner AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı: Reis tarafından ilan edilecek

Utanmazlığın dik alası! CHP’li vekil yumruğu savundu

Kassam'ın özel silahı Şavaz'da dikkat çeken detay

Doğal gaz yardımları ne zaman hesaba yatacak? Doğalgaz fatura yardımı ne olacak, yardımından kimler yararlanabilecek?

Son dakika! Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için saat verildi

Petrol fiyatları son dakika: Akaryakıtta benzine ve motorine zam geldi! 4 Ocak 2024 benzin fiyatı kaç lira ve mazot fiyatı kaç TL?

Atatürk yoksa bizde yokuz niye diyemedin Ali Koç! Litvanya'da müsabaka...

Araç sahipleri, Toyota gemileri yaktı! Sipariş takvimini duyurdu: 2024'ün en çılgın Corolla kampanyası! İşte detaylar

NATO ülkeleri binlerce Patriot füzesi için harekete geçti! Kritik karar, dünyanın en iyisi olmak istiyor
Dünya Japonya'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor
Dünya

Japonya'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-05 08:22:00 -
Japonya'daki depremlerde bilanço ağırlaşıyor

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.04'te 4,4, 08.06'da 4, 09.27'de 4,1 ve 09.39'da 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bildirildi.

240'tan fazla kişinin akıbeti bilinmiyor

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 92 kişinin yaşamını yitirdiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Bölge genelinde 40'tan fazla kişinin enkaz altında olduğu, kapanan yollar nedeniyle 700'ü aşkın kişinin farklı noktalarda mahsur kaldığı kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eyalet genelindeki 165 okul ve tesiste kısmi hasar saptandığı, yaklaşık 33 bin kişinin 370 tahliye notasında konakladığı duyuruldu.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Bölge genelindeki 30 bin eve elektrik ve 80 bin eve su tedarikinde sorun yaşandığı, 240'tan fazla kişinin akıbetinin bilinmediği belirtildi.

SDF personelinin sayısı artırıldı

Arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personel sayısının 4 bin 600'e yükseltildiği bildirildi.

SDF'ye ait helikopterlerin ihtiyaç malzemelerinin tedariki için kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı yükseldi
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı yükseldi

Dünya

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı yükseldi

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Dünya

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi
Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi

Dünya

Japonya’daki depremde can kaybı 82’ye yükseldi

Deprem sonrası yapıldı! O evlerin son hali
Deprem sonrası yapıldı! O evlerin son hali

Yaşam

Deprem sonrası yapıldı! O evlerin son hali

Japonya’daki 7.6’lık deprem sonrası meydana gelen toprak kayması kamerada!
Japonya’daki 7.6’lık deprem sonrası meydana gelen toprak kayması kamerada!

Gündem

Japonya’daki 7.6’lık deprem sonrası meydana gelen toprak kayması kamerada!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23