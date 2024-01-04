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Gündem Japonya’daki 7.6’lık deprem sonrası meydana gelen toprak kayması kamerada! İşte o görüntüler!
Gündem

Japonya’daki 7.6’lık deprem sonrası meydana gelen toprak kayması kamerada! İşte o görüntüler!

Yeniakit Publisher
2024-01-04 18:25:00 - 2024-01-04 18:29:55

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan toprak kayması çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Toprak kayması nedeniyle çok sayıda ev yıkıldı.

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, afetin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Wajima şehrindeki dağlık bir bölgede depremin hemen ardından yaşanan toprak kayması amatör kameralara yansıdı. Dağ yamacında bulunan çok sayıda ev yıkılırken, bölge sakinleri korku ve paniğe kapıldı. Toprak kaymasında can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Depremde 84 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya’daki deprem felaketinde 84 kişi hayatını kaybetmiş, en az 410 kişi de yaralanmıştı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, 179 kişiden ise hala haber alınamadı.

 

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