Japonya'da yüzlerce dev şirket iflas etti: İflas eden şubeleri apar topar kapandı!

Japon Araştırma Şirketi Teikoku Databank tarafından yapılan açıklamada iflas eden şirket sayısının haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 artarak 782 olduğu belirtildi.

Geçen yılın aynı ayında iflas eden şirket sayısı 544 seviyesindeydi. Böylece üst üste 14 aydır artış gösteren iflas eden şirket sayısında 2020 yılı Haziran ayından bu yana ilk kez 700 seviyesi aşıldı.

İflas eden şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 12,7 artış yaşandı. Aylık bazda da üst üste üç ay artış yaşandı.

Şirketler iflas için ana neden olarak "durgunluk" açıkladı. Durgunluk nedeniyle iflas eden şirket sayısı 632 oldu ve üç aydır toplam iflasların yüzde 80'inden fazlasını oluşturdu.

Şirketlerin batık borçları ise yüzde 90,4 azalarak 123,2 milyar yen seviyesinde kaldı. Geçen yılın aynı ayında batık borç miktarı 1 trilyon 283,9 milyar yen seviyesindeydi.

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