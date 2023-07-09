TOGG gündeme yine damga vurdu, BMW'nin imdadına yetişti: Yardım eden o oldu! Görüntüler ortaya çıktı!

Türkiye'nin yerli otomobili Togg sahibi sürücü, İstanbul Arnavutköy'de Alman üretimi BMW'yi saplandığı çamurdan çıkardı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılamayan BMW marka cipi olay yerinden geçen Togg ile ancak kurtardı.

Bataklığa saplanan BMW'nin imdadına, yerli otomobil Togg yetişti!

Arnavutköy'de bataklığa saplanan cipin yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü koştu. Togg'un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'e 8 Temmuz Cumartesi günü misafirliğe giden bir kişi, aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü, cipini bataklık alana bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramayan sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm çabalara rağmen cip kurtarılamadı. Yerli otomobil Togg ile bu sırada olay yerinden geçen bir sürücü, cipi bataklığa saplanan vatandaşın yardımına koştu. Togg sürücüsü, halat yardımı ile BMW cipi çekerek saplandığı yerden kurtardı. Cipin kurtarılma anları ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği yerli elektrikli otomobil araçların en düşüğü 953 bin TL'den başlıyor.

İlginizi çekebilir→ Araç sahipleri dikkat: MTV'de yeni karar çıktı, vergi miktarları belli oldu! İşte o açıklama→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO