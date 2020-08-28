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Aktüel Japonya'da "uçan araba” projesinde yolculu deneme uçuşu
Aktüel

Japonya'da "uçan araba” projesinde yolculu deneme uçuşu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:31:31 -
Japonya'da "uçan araba” projesinde yolculu deneme uçuşu

TOKYO (AA) - Japonya'da SkyDrive şirketinin yürüttüğü uçan araba projesinde yolculu deneme uçuşu yapıldı.

Şirket yetkililerince gazetecilerle paylaşılan deneme uçuşunun görüntülerinde, aracın pervaneleriyle 1-2 metre yükseldiği ve 4 dakika boyunca havada kaldığı görüldü.

SkyDrive girişiminin başındaki Tomohiro Fukuzawa, yaptığı açıklamada, 2023’te uçan arabanın gerçek yaşamda yerini alabileceğini ancak onu güvenli hale getirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Fukuzawa, dünyada 100’ün üzerinde uçan araba projesinin yürütüldüğünü, yolcu ile yapılan uçuşlarda ise sadece birkaçının başarılı olduğunu belirtti.

Uçan arabanın şimdiye dek sadece 5 ila 10 dakika havada kaldığını ifade eden Fukuzawa, aracın 30 dakika uçabilmesi halinde ihraç edilmesi dahil daha fazla potansiyele sahip olabileceğini belirtti.

- Hızlı seyahat imkanı

Uçaklar ve helikopterlerin aksine "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL)" hava araçları, prensipte kişisel yolculuklar için daha hızlı seyahat imkanı sunuyor.

Otomatik olarak da uçabilen söz konusu araçlar, havalimanlarının yoğunluğunu, trafik sıkışıklığıyla ilgili problemleri ve pilot kiralamanın maliyetlerini ortadan kaldırabilir.

Bununla birlikte araçların ticarileşmesinin önündeki engeller arasında pil ömrü, hava trafik kontrolü ve diğer altyapı sorunları yer alıyor.

ABD'de Carnegie Mellon Üniversitesi Robotik Enstitüsünde görevli Prof. Dr. Sanjiv Singh, açıklamasında, araçların ücretlerinin 10 milyon dolar olması veya sadece 5 dakika uçabilmesi gibi durumlarda kimsenin bu tür araçları almayacağını söyledi.

2012'de Cartivator isimli gönüllü bir grubun girişimiyle başlayan SkyDrive projesi, Toyota Motor, Panasonic, Bandai Namco gibi firmalarca destekleniyor.


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