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Dünya Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü
Dünya

Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü

Japonya’da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 5 işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 10:31:00 -
Japonya'da şekerleme fabrikasında feci yangın: 5 ölü

Japonya'nın Niigata eyaletindeki Murakami şehrinde bulunan bir şekerleme fabrikasında dün 23.50 sıralarında meydana gelen ve zorlukla kontrol altına alınan yangında, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan 3 işçinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Yangının çıktığı esnada fabrikada 30 işçinin çalıştığı öğrenilirken, bazı görgü tanıklarının yangın alarmının çaldığını ve kısa süre sonra elektriklerin kesildiğini söylediği belirtildi.

Yaklaşık 10 itfaiye aracının kısa sürede olay yerine ulaşmasıyla başlayan söndürme çalışmaları 09.00 sıralarında sona erdi. Yangının kesin çıkış nedeni bilinmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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