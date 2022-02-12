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Dünya Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü
Dünya

Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü

Japonya'da bir şekerleme fabrikasında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 07:58:00 -
Japonya'da şekerleme fabrikası yangınında 4 kişi öldü

Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyı eyaleti Niigata'daki bir şekerleme fabrikasında dün gece yangın çıktı.

Eyalet polisine göre çok sayıda işçinin mesai saatine denk gelen yangında 4 kişi öldü, kaybolan bir kişi ise aranıyor.

Kyodo ajansı, itfaiye birimlerinin geceden beri kontrol etmeye çalıştığı yangında ölü sayısının yükselmesinden korkulduğunu aktardı.

Eyaletin Murakami bölgesindeki fabrika, şekerleme ve pirinç krakerleri üreten Sanko-Seika firması bünyesinde yer alıyor.

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