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Japonya'da kabine revizyonu

Başbakan Şinzo Abe, yeni kabinesinde 13 yeni isme yer verdi

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
Japonya'da kabine revizyonu

ANKARA (AA) - Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, kabinede geniş çaplı revizyona gitti.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, 19 bakanlıktan 17'sine yeni isimler atadı ya da görev değişikliği yaptı.

Başbakan Abe, siyasi "istikrarı" sağlayabilen ve yeni "zorluklarla" baş edebilen yeni bir ekip oluşturmak amacıyla kabine değişikliğine gittiğini dile getirdi.

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Taro Aso ile Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga yerini korudu.

Kabinede 13 yeni isim yer alırken, dışişleri bakanlığı görevini yürüten Taro Kono savunma bakanlığına, ekonomi politikalarından sorumlu bakan Toşimitsu Motegi de dışişleri bakanlığına getirildi.

Çevre bakanlığı görevine atanan eski Başbakan Juniçiro Koizumi'nin oğlu 38 yaşındaki Şinjiro Koizumi de yeni kabinenin en genç üyesi oldu.

Japonya'da temmuz ayında yapılan, parlamentonun (Diet) üst kanadı Senato'nun 245 üyesinden 124'nün belirlendiği seçimlerin galibi Başbakan Abe liderliğindeki iktidar koalisyonu olmuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:42
  1. Japonya
  2. Kabine değişikliği

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