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Dünya Japonya'da cinsel istismarı itiraf eden yetenek ajansı Johnny isim değiştirdi
Dünya

Japonya'da cinsel istismarı itiraf eden yetenek ajansı Johnny isim değiştirdi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 07:09:00 -
Japonya'da cinsel istismarı itiraf eden yetenek ajansı Johnny isim değiştirdi

Japonya'da önde gelen yetenek ajanslarından Johnny & Associates Inc., kurucusunun popçu adayı gençleri istismar ettiği itirafı sonrası isim değişikliğine gitti.

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın yetenek ve oyuncu ajanslarından Johnny & Associates Inc. bünyesinde, pop sanatçısı adaylarının cinsel istismara maruz bırakılması gündemde.

Ajansın kurucusu Johnny Kitagawa'nın yeğeni Julie Keiko'nun, Kitagawa'nın, aday gençleri istismar ettiğini itiraf ederek istifa etmesi sonrası, söz konusu yetenek ajansı isim değişikliği kararı aldı.

Yeni dönem reform kararları doğrultusunda Ajans başkanlığına getirilen Higaşiyama Noriyuki, düzenlediği basın toplantısında, ajans isminin "SMILE-UP" olarak değiştirildiğini açıkladı.

Higaşiyama, "Bazılarının 'gülümseme' kelimesiyle ilgili çekinceleri olabilir, ancak 'Smile-Up' ile sosyal sorumluluk olarak mağdurlara kısa sürede tazminat sağlayacağız." dedi.

Şimdiye kadar 325 mağdurun tazminat talebinde bulunduğunu kaydeden Higaşiyama, istismar mağdurlarına kasımdan itibaren tazminat ödenmeye başlanacağını bildirdi.
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Toplantıya mesaj gönderen Julie Keiko da 2019'da ölen dayısı Johnny Kitagawa'nın bu dünyaya bıraktığı tüm izleri silmeyi, "onun bir akrabası olarak görev addettiğini" belirtti.

Olay

Soruşturmada, kurucu Kitagawa'nın 1970'lerin başından 2010'ların ortalarına kadar, sanatçı adayı gençleri cinsel olarak istismar ettiği ve bu eylemlerin gizlendiği ortaya çıkmıştı.

Eylemlerin kamuoyuna yansıması sonrası, ajans başkanı Julie Keiko, açıklamasında, firma kurucusu dayısının, aday gençleri istismar ettiğini itiraf ederek görevinden istifa etmişti.

Japonya eğlence sektörünün güçlü simalarından, ABD doğumlu Johnny Kitagawa, ajans sayesinde, "SMAP" ve "Arashi" dahil pop müzik grubunu şöhret sahnesine taşımıştı.

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