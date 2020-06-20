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Dünya

Japonya'da başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı

Japonya’da, Abe Şinzo hükümeti yeni tip koronavirüs salgınına karşı uyguladığı başkent Tokyo ve çevresine yönelik eyaletler arası seyahatlerden kaçınılmasına ilişkin tavsiye kararını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 08:25:00 -
Japonya'da başkent ve çevresine yönelik seyahatlerin önü açıldı

 

 

Nisanda ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) mayısta kademeli olarak kaldırılması sonucu Japonya’da sosyo-ekonomik hayatın normale dönüşü sürüyor.

Son olarak Tokyo metropolü dahil çevreleyen eyaletler ile kuzeydeki Hokkaido’ya yönelik zaruri olmayan seyahatlerden kaçınılması kararı da kaldırıldı.

Bu kapsamda, Tokyo ve çevreleyen Çiba, Kanagawa, Saitama eyaletleri ile ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido’ya iş, eğitim, turizm ve eğlence sektörlerine yönelik seyahatlerin önü açıldı.

Kyodo ajansı, karar sonrası tren istasyonları ve hava alanlarına akın eden yolcular sebebiyle yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, 14 Mayıs'ta 39 eyalette, 21 Mayıs'ta Osaka, Kyoto ve Hyogo’da, 25 Mayıs’ta da Tokyo metropolü ile kuzeydeki Hokkaido’da kaldırılmıştı.

 

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