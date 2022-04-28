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Dünya Japonya'da 2 çocukta tespit edildi! Gizemli virüs yayılıyor
Dünya

Japonya'da 2 çocukta tespit edildi! Gizemli virüs yayılıyor

Japonya'da iki çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 17:35:00 -
Japonya'da 2 çocukta tespit edildi! Gizemli virüs yayılıyor

Japonya'da iki çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen 'gizemli' hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük iki çocukta nedeni bilinmeyen "gizemli" hepatit vakası saptandığı belirtildi.

Karantinaya alınan çocuklardaki semptomların, diğer ülkelerde ortaya çıkan "hepatit virüsü" belirtilerini taşıdığı kaydedildi.

Son vakalarla Japonya geneli "gizemli" hepatit vakası 3'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti.

Kamu yayıncısı NHK, bakanlığın, vakaların birbiriyle olası bağlantısına açıklık getirmediğini aktardı.

Bakanlık, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep etti.

Vakalar

Dünya Sağlık Örgütü, 16 Nisan'da, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

En az 11 ülkeye yayılan virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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