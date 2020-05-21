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Japonya uzaya kargo aracı fırlattı

Japonya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşıyan Kounotori kargo aracı, son görevi için başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:50:33 -
Japonya uzaya kargo aracı fırlattı

Japonya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşıyan Kounotori kargo aracı, son görevi için başarılı bir şekilde fırlatıldı.


Japonya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşıyan roketin fırlatma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı. Ülkenin uzay ajansı tarafından geliştirilen "Kounotori 9" adlı insansız uzay kargo aracını taşıyan H2B roketi, Kagoshima Eyaleti’ndeki Tanegashima Uzay Merkezi’nden yerel saat ile 02.31’de havalandı. Yaklaşık 15 dakika sonra roketten ayrılarak planlanan yörüngeye yerleşen insansız kargo aracının hizmette olduğu 2009 yılından bu yana 9. kez başarıyla fırlatıldığı belirtildi.



Son görev


Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) gıda ve teknik ekipman başta olmak üzere farklı malzemeler taşıyan "Kounotori 9"un 25 mayısta uzay istasyonuna yanaşmasının planlandığını açıkladı. Birkaç hafta süresince görev yerinde kalacak olan Kounotori 9’un, gereksiz malzemelerle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağı ifade edildi. İnsansız kargo aracının son görevini başarı ile tamamlamasının ardından atmosferde yanarak yok olması bekleniyor.



Dikkat çeken detay


Kalkıştan önce roketin pandemi ile savaşta ön saflarda yer alan sağlık personeli ve diğer çalışanlara şükran ifadesi olarak mavi renkte aydınlatılması dikkat çekti. Ayrıca fırlatmada görev alan personel sayısının da "evde kal" çağrıları kapsamında azaltıldığı belirtildi. Salgını önleme çabalarına destek olarak izleyici ve gazeteciler de üsse alınmadı.

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