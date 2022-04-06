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Dünya Japonya, Ukrayna'ya enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğinde yardım edecek
Dünya

Japonya, Ukrayna'ya enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğinde yardım edecek

Japon hükûmeti, Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğine yardım etmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 07:33:00 -
Japonya, Ukrayna'ya enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğinde yardım edecek

Başbakan Kişida Fumio kabinesinin, geçen ay aldığı Ukrayna'ya 100 milyon dolar acil insani yardım kararının detayları belli oldu.

Karara göre Japonya gıda, günlük ihtiyaç, ilaç tedariki ile mültecilerin Ukrayna'dan güvenli ayrılışının sağlanmasında yardım edecek.

Yardımlar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle (UNHCR) dahil uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla tedarik edilecek.

Japonya, Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliği ile Ukrayna'daki tarımsal üretimin canlandırılması için tohum dağıtılmasında görev üstlenecek.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ülkesinin G7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda, Ukrayna halkına desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Matsuno bu hafta başı itibarıyla 321 firma, 147 belediye ve 17 sivil toplum kuruluşunun şimdiye kadar Ukrayna'ya destek kampanyalarına katıldığını belirtti.

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