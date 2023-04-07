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Dünya Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak
Dünya

Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak

Yeniakit Publisher
2023-04-07 08:31:00 -
Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak

Japonya hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanacağını taahhüt etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Brüksel'deki temasları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştü.

Bakan Hayaşi, Japon hükümetinin, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya farklı sektörleri kapsayan 7,6 milyar dolarlık yardım sağlanmasını taahhüt ettiğini aktardı.

Mayısta G7 Liderleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Japon Başbakan, zirveye, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin çevrim içi katılması için davette bulunmuştu.

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Yorumlar

düşünmek geçmişi

ne diyelim korku belası amerika 1945 den beri seni ben korudum(ORDUSU COK AZ askeri savunmaya harcama yapması yasak 1945 den beri) ekonomin gelişti bak şimdi seni çin kuzey kore tehdit ediyor seni yine ben koruyacam ama belirli ülkelere para vereceksin dedimi bitti avrupa içinde gecerli
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