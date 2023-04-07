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Dünya Japonya öyle bir şey yaptı ki... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un çok kızacak
Dünya

Japonya öyle bir şey yaptı ki... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un çok kızacak

Yeniakit Publisher
2023-04-07 08:01:00 -
Japonya öyle bir şey yaptı ki... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un çok kızacak

Japonya, Kuzey Kore'ye ticari ambargoyu kapsayan ekonomik yaptırımların süresini iki yıla uzatma kararı aldı.

Kuzey Kore'nin bölgeyi tehdit eden füze ve nükleer denemeleri karşısında Japonya'dan ekonomik yaptırım hamlesi geldi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, süresi 13 Nisan'da dolacak ekonomik yaptırımların süresini iki yıl uzattığını bildirdi.

Kuzey Kore'ye ticari ambargo uygulanmasını kapsayan yaptırımlar, bu ülkeye uğrayan gemilerin Japon limanlarına demirlemesini yasaklıyor.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklamasında, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları ile füze sorununa değindi.

Matsuno, "Kaçırma ile nükleer ve füze programları dahil sorunları kapsamlı bir biçimde çözmek için azami çabayı göstereceğiz" dedi.
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Japon hükümeti, Kuzey Kore unsurlarının 1970'ler ve 1980'lerde kaçırdığı Japon vatandaşlarının ülkeye iadesini talep ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal eden Pyongyang yönetimi, Doğu Asya'da tehditkar füze ve nükleer denemelerini sürdürüyor.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore, 2023 yılına da füze denemesi yaparak girmişti.

Japon hükümeti, Kuzey Kore'ye karşı kendi ekonomik yaptırımlarını 2006 yılında uygulamaya başladı.

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