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Dünya Japonya halkına sığınaklara tahliye çağrısı yaptı! Kim'in balistik füzesi Doğu Denizi'nde paniğe neden oldu
Dünya

Japonya halkına sığınaklara tahliye çağrısı yaptı! Kim'in balistik füzesi Doğu Denizi'nde paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-13 07:00:00 -
Japonya halkına sığınaklara tahliye çağrısı yaptı! Kim'in balistik füzesi Doğu Denizi'nde paniğe neden oldu

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne orta ya da uzun menzilli balistik bir füze fırlattığını açıkladı.

Japonya Sahil Güvenliği, balistik füzenin, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido bölgesi içine düşebileceği mesajı yayımladı.

"J-Alert" erken uyarı sistemi, bölgedeki halka bina içlerine ya da yer altı sığınaklarına tahliye çağrısı yaptı, caddelerde sirenler çalındı.

Yerel saatle 07.50 sularındaki uyarının ardından tahliye çağrısının sehven yapıldığı bildirildi.

Bakanlık, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye protesto notası çekildiğini açıkladı.
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Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, gazetecilere demecinde, J-Alert'in üstlendiği rol dolayısıyla, sehven de olsa yapılan uyarı ve tahliye çağrısının uygun olduğunu savundu.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, balistik füzenin Hokkaido açıklarına ve Japon münhasır ekonomik bölgesi dışına yerel saatle 08.00 sularında düştüğünü duyurdu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, tehditkar füze denemesine ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyini toplayacağını ve J-Alert sistemine yönelik durum tespiti yapılacağını bildirdi.

Bölge genelinde hızlı tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, orta ya da uzun menzilli füzenin yerel saatle 07.23'te başkent Pyongyang yakınlarından Japon Denizi yönüne fırlatıldığını duyurdu.

Havada 1000 kilometre yol alan füzeye ilişkin, "Deneme yalnızca Kore Yarımadası değil, uluslararası toplumun barış ve istikrarına zarar veren ciddi bir provokatif eylem" şeklinde nitelendirildi.

Telefon görüşmesi yapan ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Kore'nin tam olarak nükleersizleştirilmesine yönelik üçlü bölgesel işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı.

Denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin askeri caydırıcılığını "daha pratik ve saldırgan" şekilde güçlendirme çağrısından sonra gelmesi dikkati çekti.

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