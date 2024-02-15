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Dünya Japonya eski Adalet Bakanı Yardımcısından itiraf: 'Oyları satın aldım'
Dünya

Japonya eski Adalet Bakanı Yardımcısından itiraf: 'Oyları satın aldım'

Yeniakit Publisher
2024-02-15 09:24:00 -
Japonya eski Adalet Bakanı Yardımcısından itiraf: 'Oyları satın aldım'

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski iktidar milletvekili Kakizawa Mito, geçen yıl başkent Tokyo'daki yerel seçimde "oy satın aldığı" suçlamalarını kabul etti.

Başkent Tokyo'nun Koto ilçesinde Nisan 2023 yerel seçiminde "oy satın almakla" suçlanan eski Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kakizawa'nın yargılanması başladı. Tokyo Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada söz hakkı verilen 53 yaşındaki Kakizawa, suçlamaları kabul ettiğini ve "hiçbirine itiraz etmeme kararı aldığı"nı belirterek, "ağır sorumluluk" taşıdığını dile getirdi.

 

Seçim döneminde desteklediği aday Kimura Yayoi lehine, belediye meclisi üyeleri dahil 10 kişiye yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı suçlamalarını kabul eden Kakizawa, bu eylemlerinin birçok insana büyük acı yaşattığını ifade etti. Kakizawa, "yasa dışı finansman sağlama" dahil toplam 2,8 milyon yen (19 bin dolar) karşılığında seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Mahkeme kararının gelecek ay ortasında açıklanması bekleniyor. Koto Belediye Başkanı seçilen Kimura Yayoi ise "oy satın alma" iddiaları nedeniyle birkaç ay sonra görevinden istifa etmişti.

Kakizawa, Temsilciler Meclisi'ne 5 dönem seçilmişti ve Aralık 2023'te altında çalışan sekreterleriyle birlikte gözaltına alınmıştı.
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