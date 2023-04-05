Japonya ekonomisi kapasitesini kullanamıyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, bir ekonominin fiili ve potansiyel üretimi arasındaki farkı ölçen Japonya'nın üretim açığı, dördüncü çeyrekte %-0,43 olarak gerçekleşti ve Temmuz-Eylül dönemindeki %-0,08 rakamına göre genişledi.

Negatif üretim açığı, fiili çıktı ekonominin tam kapasitesinden az olduğunda ortaya çıkar ve tipik olarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan zayıf talebin bir işareti olarak kabul edilir.

Üretim açığı verileri, BOJ'un ekonomik büyüme ve iç talebin Japonya'nın %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşması için yeterince güçlü olup olmadığını ölçerken dikkatle incelediği faktörler arasında yer alıyor.

Piyasalar, yeni Başkan Kazuo Ueda'nın bu ay güvercin görevdeki Haruhiko Kuroda'nın yerini almasıyla BOJ'un aşırı gevşek para politikasını kademeli olarak bırakacağı spekülasyonlarıyla dolu.

Japonya ekonomisi, Ekim-Aralık döneminde yıllıklandırılmış %0,1 oranında genişledi ve sermaye harcamaları ve tüketim zayıf kaldığı için durgunluğu ancak kıl payı önledi.

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KOVID-19 kısıtlamalarının sona ermesi tüketimi desteklerken, ülke dışı talepte artan yavaşlama işaretleri, Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisinin görünümünü bulandırıyor.