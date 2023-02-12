Japonya deprem defterini imzaladı!

Tokyo Büyükelçiliğine göre Hayaşi, Büyükelçiliği ziyaret etti.

Depremlerde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzalayan Hayaşi, deftere, Japonya hükümeti ve halkı adına derin üzüntülerini ve dayanışma duygularını kaydetti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre ise ziyarette Bakan Hayaşi, Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'e, Japon hükümetinin, ihtiyaç duyulan yardımları Türkiye'ye tedarik etmeye hazır olduğunu aktardı.

Türk-Japon ilişkilerinin miladı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni'nin, Japonya’nın güneydoğusunda eylül 1890'da, anavatana dönüş yolunda battığı Kuşimoto kentinde de Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Kuşimoto Belediyesi açıklamasında taziye mesajı yayımlandı ve "Tüm afetzedelere yürekten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Medyada ve internette afetin büyüklüğünü görmüş olmaktan son derece acı duyuyoruz. Japonya ve Türkiye arası dostluğun başlangıç noktası olan Kuşimoto'da sizler için bağış topluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Japonya İmparatoru Naruhito, depremler nedeniyle hafta içinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı göndermişti.