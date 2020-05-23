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Japonya, Covid-19 aşısı üretimine destek sağlayacak

Japonya’da hükümet Covid-19 karşısında etkinliği kanıtlanacak aşının seri üretimi için sübvansiyon programı başlatmaya karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:27:40 -
Japonya, Covid-19 aşısı üretimine destek sağlayacak

Japonya’da hükümet Covid-19 karşısında etkinliği kanıtlanacak aşının seri üretimi için sübvansiyon programı başlatmaya karar verdi. Amaç, üretimi kolaylaştırarak aşıyı en kısa sürede kitlelere ulaştırmak.


Bilim dünyasının çaresini bulmak için çalışmalarını ara vermeksizin sürdürdüğü Covid-19’a dair aşı çalışmaları ile ilgili Japonya’da önemli bir gelişme yaşandı. Hükümetinin aşı üreticileri için bir sübvansiyon programı başlatarak seri üretimi destekleyeceği öğrenildi. Üretim tesislerinin kısa sürede kurulabilmesi için mali yardım sağlayacağı öğrenilen Japonya’nın, bu sayede güvenliği kanıtlanan aşıların en kısa sürede kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi. Yardım programının büyüklüğünün aşı çalışmalarında kaydedilecek ilerlemeye bağlı olması bekleniyor.


Öncelik güvenlik ve etkinlik


Taslak projeye göre aşının üretimi ve satışı için şeffaf bir şekilde şirketlere çağrıda bulunacak olan hükümet, güvenliği ve etkinliği Japonya ya da yurt dışında kanıtlanan aşının üreticisine fon sağlayacak.


Çalışmalar sürüyor


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, bazıları klinik test aşamasında olmak üzere dünya genelinde 110’u aşkın aşı geliştirme projesi devam ediyor. Japonya’da ise 6 farklı çalışmanın sürdüğü biliniyor.

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