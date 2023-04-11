  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya Çin'in askeri faaliyetlerinden rahatsız
Dünya

Japonya Çin'in askeri faaliyetlerinden rahatsız

Yeniakit Publisher
2023-04-11 07:10:00 -
Japonya Çin'in askeri faaliyetlerinden rahatsız

Japon hükümeti, Çin'in Japonya ulusal karasuları çevresinde artan askeri faaliyetleri gerekçesiyle taşıdığı derin endişeleri bu ülkeye bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, iki ülke Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileri, Tokyo'da, denizcilik işleri kapsamlı yüksek düzeyli istişare toplantısı düzenledi.

Mayıs 2019 sonrası ilk kez yüz yüze düzenlenen istişare toplantısında Japonya, ulusal karasuları çevresinde Çin'in artan askeri faaliyetleri gerekçesiyle taşıdığı derin endişeleri iletti.

Tayvan Boğazında barış ve istikrarın önemini vurgulayan Japonya, Doğu Çin Denizindeki ihtilaflı bölgede Çin'in tek taraflı doğal gaz çıkarmasına yönelik kaygılarını da aktardı.

Görüşmede iki ülke yetkilileri, söz konusu bölgede ortak gaz projesini kapsayan 2008 tarihli ikili anlaşmanın uygulamasına yönelik karşılıklı çalışma niyetlerini teyit etti.

Yüksek düzeyli iletişimin sürdürülmesinde anlaşan iki ülke yetkilileri, Japonya-Çin savunma otoriteleri arasında kurulan acil durum hattının faaliyete alınacağını taahhüt etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin ordusundan Japonya'ya tehlikeli hamle
Çin ordusundan Japonya'ya tehlikeli hamle

Dünya

Çin ordusundan Japonya'ya tehlikeli hamle

Japonya öyle bir şey yaptı ki... Kim Jong-Un çok kızacak
Japonya öyle bir şey yaptı ki... Kim Jong-Un çok kızacak

Dünya

Japonya öyle bir şey yaptı ki... Kim Jong-Un çok kızacak

Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak
Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak

Dünya

Japonya, Ukrayna'ya 7,6 milyar dolarlık yardım sağlayacak

Japonya’dan flaş Bayraktar hamlesi! Uzak Doğu’da kartlar yeniden dağıtılacak
Japonya’dan flaş Bayraktar hamlesi! Uzak Doğu’da kartlar yeniden dağıtılacak

Gündem

Japonya’dan flaş Bayraktar hamlesi! Uzak Doğu’da kartlar yeniden dağıtılacak

Japonya'dan "Bayraktar TB2" kararı
Japonya'dan "Bayraktar TB2" kararı

Teknoloji

Japonya'dan "Bayraktar TB2" kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23