Japonya Başbakanı: Şinzo Abe'nin ölümünden onlar sorumlu
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, suikast sonucu hayatını kaybeden eski lider Şinzo Abe'nin ölümünden polisin sorumlu olduğunu söyledi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, silahlı saldırıda can veren eski başbakan Şinzo Abe'nin ölümünün sorumlusu olarak polisi işaret etti.
Kişida kamuoyuna açık bir alanda yaptığı konuşmada, eski başbakana düzenlenen suikastı güvenlik önlemlerinin yetersizliğine bağladı.
Bazı güvenlik teşkilatı yetkilileri, Abe için alınması gereken güvenlik önlemlerinde açıklıklar olduğunu kabul etmişti.
67 yaşındaki eski başbakan bir seçim kampanyası konuşması sırasında vurulmuştu. Abe vurulması sonucu kan kaybından dolayı yaşamını yitirmişti.