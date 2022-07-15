  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Japonya Başbakanı: Şinzo Abe'nin ölümünden onlar sorumlu
Dünya

Japonya Başbakanı: Şinzo Abe'nin ölümünden onlar sorumlu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, suikast sonucu hayatını kaybeden eski lider Şinzo Abe'nin ölümünden polisin sorumlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 08:33:00 -
Japonya Başbakanı: Şinzo Abe'nin ölümünden onlar sorumlu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, silahlı saldırıda can veren eski başbakan Şinzo Abe'nin ölümünün sorumlusu olarak polisi işaret etti.

Kişida kamuoyuna açık bir alanda yaptığı konuşmada, eski başbakana düzenlenen suikastı güvenlik önlemlerinin yetersizliğine bağladı.

Bazı güvenlik teşkilatı yetkilileri, Abe için alınması gereken güvenlik önlemlerinde açıklıklar olduğunu kabul etmişti.

67 yaşındaki eski başbakan bir seçim kampanyası konuşması sırasında vurulmuştu. Abe vurulması sonucu kan kaybından dolayı yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23