Japonlar bu Türk lezzetine hayran
Türk mutfağının olmazsa olması susama sadece biz değil Japonlar da hayran... Japonlar Muğla’nın sarı susamına büyük talep gösteriyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/japonlar-bu-turk-lezzetine-hayran-79122
Türk mutfağının olmazsa olması susama sadece biz değil Japonlar da hayran... Japonlar Muğla’nın sarı susamına büyük talep gösteriyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/japonlar-bu-turk-lezzetine-hayran-79122
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23