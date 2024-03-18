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Yaşam Japonlar bu Türk lezzetine hayran
Yaşam

Japonlar bu Türk lezzetine hayran

Yeniakit Publisher
2024-03-18 18:09:00 -
Japonlar bu Türk lezzetine hayran

Türk mutfağının olmazsa olması susama sadece biz değil Japonlar da hayran... Japonlar Muğla’nın sarı susamına büyük talep gösteriyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/japonlar-bu-turk-lezzetine-hayran-79122

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