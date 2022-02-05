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Dünya Japon şirketten flaş karar! Altına bağlı çıkaracaklar
Dünya

Japon şirketten flaş karar! Altına bağlı çıkaracaklar

Japonya'nın tanınan şirketi Mitsui & Co., yen fiyatında sabitlenmiş altına bağlı kripto para birimi çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:39:00 -
Japon şirketten flaş karar! Altına bağlı çıkaracaklar

Japonya'nın önde gelen genel ticaret şirketi Mitsui & Co., ülkenin ilk altına bağlı kripto para birimini çıkaracak.

Japonya'da beş ulusal gazetesinden biri olan Nikke Asia'nın bildirdiğine göre, Japonya'da türünün ilk örneği olan ZipangCoin (ZPG) adlı kripto para, Mitsui ve London Metal Exchange'in bir ürünü olarak, ülkenin ilk altına bağlı kripto para birimi olacak.

Bir gram altına eşdeğer olacak

Tek bir ZPG'nin değeri, Sumitomo Mitsui Banking tarafından desteklenen ve perakende yatırımcıların kullanımına sunulan bir gram altına eşdeğer olacak.

ZPG, diğer ticaret platformlarına sunulmadan önce Mitsui'nin kripto borsası aracılığıyla sunulacak. ZPG, Seven Bank Japan ile ortaklaşa bir kripto ticaret platformu başlattı ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın (FSA) onayından sonra Kanto Yerel Finans Bürosu'na kaydedildiğini de ayrıca belirtelim. Ayrıca ZPG, ağa katılan kullanıcıları kontrol edecek özel bir blok zinciri üzerinde çalışacak.

Mitsui, finansal riski azaltmayı ve enflasyona karşı korunmayı amaçlayan altın bazlı dijital para birimini Şubat ayı başlarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Ticaret evi, bir yatırım fırsatı olarak hareket etmenin yanı sıra, bir mobil uygulama aracılığıyla kullanılacak bir ödeme seçeneği olarak ZPG'yi kullanmayı planlıyor.

Ek olarak, Mitsui, bir stablecoin sunumuna odaklanmak için Japonya'daki diğer finansal kurumlara katılıyor. Geçen yıl, Mitsubishi UFJ liderliğindeki 74 şirketten oluşan bir konsorsiyum, banka mevduatı destekli yen tabanlı bir dijital para birimi olan DCJPY'nin denendiğini duyurdu.

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