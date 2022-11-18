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Otomotiv Japon devi Nissan'dan Togg için bomba açıklama: Türkiye'ye getirebiliriz
Otomotiv

Japon devi Nissan'dan Togg için bomba açıklama: Türkiye'ye getirebiliriz

Japonya merkezli otomotiv devi Nissan'ın Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a ilişkin yaptığı açıklamada, 'Togg projesinin hayata geçirilmesi Nissan olarak bizi de yeni teknolojilerimizi ve elektrikli modellerimizi daha hızlı şekilde Türkiye'ye getirme konusunda motive etti.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 09:24:00 -
Japon devi Nissan'dan Togg için bomba açıklama: Türkiye'ye getirebiliriz

Japonya merkezli otomotiv devi Nissan'ın Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ghanem, 'Togg, hemen herkes gibi bizi de çok heyecanlandıran bir proje oluyor. Togg projesinin hayata geçirilmesi Nissan olarak bizi de yeni teknolojilerimizi ve elektrikli modellerimizi daha hızlı şekilde Türkiye'ye getirme konusunda motive etti.' dedi.

2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobiller satmaya hazırlanan Nissan, bunun altyapısını ise günümüzde lanse ettiği yeni modellerle gerçekleştiriyor. Leaf ile 2010 yılından beridir belirli bir çerçevede devam eden maceranın yeni boyutu ise markanın ilk elektrikli SUV modeli Ariya olacak. Türkiye'yi de Avrupa pazar planlaması kapsamında değerlendiren marka, kasım ayı ile birlikte hibrit altyapıyla desteklenen ve X-Trail'i sunmaya hazırlanıyor. Log Dergisi'nin haberine göre, düzenlenen özel etkinlik kapsamında marka planlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Togg hakkında da önemli mesajlar verdi. 2023 yılından itibaren içten yanmalı motorlara yatırım ve geliştirme çalışmalarına son vereceklerini vurgulayan Ghanem, Togg oluşumunun Türkiye planlamalarını şekillendirmede belirleyici olduğunu net bir şekilde ifade etti

'Hepimize heyecan verdi'

Yerli otomobil girişimi Togg'un Türkiye için bir şans olduğunu ifade eden Ghanem; "Togg, hemen herkes gibi bizi de çok heyecanlandıran bir proje oluyor. Bunun iç pazardaki kullanıcılar için bir şans olduğunu düşünüyor ve çok önemli bir adım olarak görüyorum. Elektrikli otomobil sadece bir araç satım sürecinden ibaret değil. Bu aynı zamanda bir ekosistem, teknoloji ve şarj altyapısı gibi geniş kapsamlı bir çalışmayı getiriyor. Tüm bunların tamamlanmasıyla kullanıcılar yeni dönemi erken süreçte deneyimleme şansına erişiyor. Togg projesinin hayata geçirilmesi Nissan olarak bizi de yeni teknolojilerimizi ve elektrikli modellerimizi daha hızlı şekilde Türkiye'ye getirme konusunda motive etti." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

yasemin

Ooooo Ooooo MAŞALLAH, MAŞALLAH görenMAŞALLAH DESİN, Giden MAŞALLAH desin, felak,Nas okusun hepsinin adına, Ayetel Kürsü okusun. Gördüğü yerde.

Mehmet Yıldız

Bu ne demek otomobil üreticileri artık ülkemize olmayan segment ürünleri getirmeye başlayacaklar rekabet biz tüketicilerin lehinedir.
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