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Ekonomi Japon devi MOL ile powership üretecek: Karadeniz Holding, hazırlığına başladı! Büyük projeye imza atıyor
Ekonomi

Japon devi MOL ile powership üretecek: Karadeniz Holding, hazırlığına başladı! Büyük projeye imza atıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:22:00 - 2024-07-23 12:23:43
Japon devi MOL ile powership üretecek: Karadeniz Holding, hazırlığına başladı! Büyük projeye imza atıyor

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip olan Karadeniz Holding, LNG taşımacılığında dünya devi Japon MOL ile kurduğu KARMOL markası altında yeni bir Powership inşa edecek. Yeni geminin Mayıs 2026’da denize inmesi hedefleniyor.

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip olan Karadeniz Holding, LNG taşımacılığında dünya devi Japon MOL ile kurduğu KARMOL markası altında yeni bir Powership inşa edecek. Sedef Tersanesi’nde sac kesim töreni gerçekleştirilen yeni geminin Mayıs 2026’da denize inmesi hedefleniyor.

Karadeniz Holding'in dünyanın dev denizcilik şirketlerinden Mitsui O.S.K Lines (MOL) ile ortak girişimi KARMOL, yeni bir Powership'in inşasına başlıyor. Karadeniz Holding'in 40 gemiden oluşan yüzen santral filosunun en yeni üyesi olacak yeni Powership'in sac kesim töreni Sedef Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

Yüzer elektrik santralleriyle dünyanın farklı bölgelerinde elektrik ihtiyacı olan ülkelere çözüm sağlayan Karadeniz Holding'in hızla büyüyen Powership filosunun bir parçası olacak yeni geminin inşasının, Mayıs 2026'da bitmesi hedefleniyor. Kurulu güç kapasitesi 257 MW olacak gemi son teknoloji motorlarla donatılacak ve elektrik üretiminde hızlı, ekonomik ve çevre dostu bir çözüm olarak ihtiyacı olan coğrafyalara enerji sağlayacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, "2000'lerin başında yatırımına başladığımız Powershiplerimizin sayısı bugün 40'ı buldu. Holding olarak dünyanın en büyük Powership filosuna sahibiz ve bu alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 7.000 MW'lık kurulu gücümüzle dünyanın dört kıtasında sürdürülebilir ve kesintisiz elektrik üretiyoruz. Bugün sac kesim törenini gerçekleştirdiğimiz yeni gemimizle birlikte filomuzu daha da güçlendirmiş olacağız. İş ortağımız MOL, dünyanın en büyük denizcilik ve LNG taşıma şirketlerinden biri. MOL ile birlikte kurduğumuz KARMOL adlı şirketimizin imzasını taşıyacak olan yeni Poweship'in kurulu güç kapasitesi 258 megawatt olacak ve Mayıs 2026'da suya inecek" dedi.

Sedef Tersanesi'nde gerçekleştirilen sac kesim törenine; Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Remzi Karadeniz ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Karadeniz, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın yanı sıra MOL Türkiye Genel Müdürü Cem Savaş, Bureau Veritas, Seft Dizayn, Sedef Tersanesi'nden üst düzey katılımcılar ve denizcilik sektörünün önde gelen isimleri katıldı.
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