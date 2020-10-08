  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı
Aktüel

Jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:59:46 -
Jandarmanın yaralı bulduğu kaya kartalı tedaviye alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaralı bulunan kaya kartalı tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde yaralı kaya kartalını gören jandarma ekipleri, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim etti.

Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kartalın yapılan kontrollerinde kanadının kırık olduğu tespit edildi.

Veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kartalı zamanında kliniğe ulaştıran jandarma personeline teşekkür etti.

Kuşun kanadını sardıklarını ve beslediklerini belirten Cindioğlu, tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakacaklarını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
Batı devşirmesi yasta! 'Satılık' Cem, 'Hain' Can'ı kurtaramadı
Gündem

Batı devşirmesi yasta! 'Satılık' Cem, 'Hain' Can'ı kurtaramadı

Türkiye düşmanlığıyla bilinen Batı devşirmesi Cem Özdemir, vatan haini Can Dündar'ın mal varlığına ne kadar uğraştıysa da engel olamadı...
Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti
Dünya

Tepkiler üzerine geri adım atan İslam düşmanı Macron'dan sinsi kılıf! Erdoğan sert tepki göstermişti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı açıktan hedef alan projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Proje ile ilgili sinsi bir adım atıl..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay