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Yerel Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! Çatalca'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 1,5 milyon zehir hapı ele geçirildi!
Yerel

Jandarmadan zehir tacirlerine darbe! Çatalca'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 1,5 milyon zehir hapı ele geçirildi!

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Uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, imalathane olarak kullanılan adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap, 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan pregabalin maddesi, 11 top ambalaj, hassas terazi ile uyuşturucu imalatında kullanılan karma, kapsül dolum ve kalıplama makineleri da dahil çok sayıda teknik cihaz ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gençliği zehirlemeye çalışan karanlık odaklara karşı yürüttüğü amansız mücadele kapsamında Çatalca'da dev bir operasyona imza attı. Uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, imalathane olarak kullanılan adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap, 150 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan pregabalin maddesi, 11 top ambalaj, hassas terazi ile uyuşturucu imalatında kullanılan karma, kapsül dolum ve kalıplama makineleri da dahil çok sayıda teknik cihaz ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine Çatalca'da bir adrese operasyon düzenledi. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, arama yaptı. Aramada, 1 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap, 150 kilogram uyuşturucuda pregabalin maddesi, 11 adet top ambalaj, 1 adet hassas terazi, 1 adet karma makinesi, 1 adet kapsül dolum makinesi, 1 adet kapsül kalıplama makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet soğutma cihazı, 4 adet metal silindir kapsül kalıbı ele geçirildi. Aramanın ardından 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüphelinin ise yakalanması çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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