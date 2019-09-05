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Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde jandarma uyuşturucu tacirine operasyon düzenledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:23
Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde jandarma uyuşturucu tacirine operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri operasyonda uyuşturucu madde ve 2 adet tabanca ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dursunbey ilçesi İstasyon mahallesinde ikamet eden A.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığına dair bilgi üzerine A.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; 10 gram kenevir tohumu, 30 gramesrar ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adli makamların talimatıyla A.Y. isimli şüpheli gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:23
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