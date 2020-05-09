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Aktüel

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:38:28 -
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kapaklı’da jandarma ekipleri başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri F.K. ve M.K. isimli iki şahsın piyasaya el altından uyuşturucu sürdüğünü tespit etti. Kapaklı’da ikamet eden iki kişi, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ekiplerinin ortaklaşa operasyonunda gözaltına alındı. Şahısların ikamet ettikleri adres ve kiraladıkları araçta yapılan arama neticesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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