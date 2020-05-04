Jandarmadan tarımsal faaliyette bulunan zirai araçlara denetim

Balıkesir’de jandarma Trafik Timleri tarım işlerinde kullanılan araçlara denetim yaptı. Jandarma ekipleri 2 bin 333 aracı denetlerken, 67 araca 29 bin lira ceza uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, traktör ve tarım işçisi taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması maksadıyla "Tarımsal Faaliyette Bulunan Zirai Araçlara ve Tarım İşçisi Taşıyan Araçlara" yönelik özel denetim faaliyeti icra edilmiştir. Seyir ve sabit yapılan denetimler sonucunda, 2 bin 333 araç kontrol edilmiş olup, 67 araca 29 bin 56 TL idari para cezası uygulanmış, 23 zirai araç trafikten men edildi.