Jandarmadan sahte parfüm operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın, yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın sahte parfümleri imal edip depolandığı adres belirlendi. Adresi takibe alan ekipler belirlenen adrese çok sayıda şahsın girip çıktığını tespit etti. Jandarma ekipleri şüphelilerin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçmek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla operasyon için düğmeye bastı.

Birebir sahte parfüm üretmişler

Şüpheli tarafından imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramalarda; dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Yakalanan şüpheli D.K. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.