  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Jandarmadan kenevir operasyonu

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:55:26 -
Jandarmadan kenevir operasyonu

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye il Jandarma Komutanlığınca Merkez ilçede Y.Ç. ve S.A. isimli şahısların Amanoslar bölgesinde ormanlık alanlarda ve ikametgâhlarında kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Y.Ç. ve S.A. nın ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı. Ev ve ormanlık alanlarda aramada özel eğitimli narkotik köpeği Örtü de kullanıldı. Aramalar sonucunda, 258 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı