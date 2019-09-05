Jandarmadan kaçak makaron operasyonu
Balıkesir’de jandarma ekipleri araç içinde kaçak tütün ve makaron satışı yapan kişiye operasyon düzenledi.05 Eylül 2019 Perşembe 14:24
Balıkesir’de jandarma ekipleri araç içinde kaçak tütün ve makaron satışı yapan kişiye operasyon düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karesi ilçesi Köteyli mahallesinde; 16 plakalı araçla kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri C.Y. isimli şahsa ait olan 16plakalı araçta yaptıkları kontrolde 180 bin adet boş makaron yakalayarak, muhafaza altına aldı. Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak C.Y. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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