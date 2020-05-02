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Aktüel

Jandarma tedbirlerini arttırdı

Düzce’de korona virüs vakalarının artmaması için Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik TİM Komutanlığı ekipleri, şehir merkezindeki insan sirkülasyonunu en aza indirmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:39:16 -
Jandarma tedbirlerini arttırdı

Düzce’de korona virüs vakalarının artmaması için Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik TİM Komutanlığı ekipleri, şehir merkezindeki insan sirkülasyonunu en aza indirmek için harekete geçti. D-100 karayolu üzerinde kontrollerini artıran ekipler, özellikle ilçelerden Düzce kent merkezine gelen araçlarda uygulama yaparak kabalık oluşturmaması için uyarılarda bulunuyorlar.


Düzce Valiliği kararıyla şehir merkezinde İstanbul Caddesi trafiğe kapatılırken vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için çalışma ve uygulamalar sürüyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik TİM Komutanlığı ekipleri Çilimli sapağında yaptıkları kontrollerde vatandaşların gereksiz evden çıkmaması konusunda uyarı yaparken, şehir merkezinde de yoğunluk oluşmaması için vatandaşların dikkatli olmalarını istediler. Jandarma ekipleri ayrıca yolcu minibüslerini de kontrol ederek yolcu taşıma sınırı konusunda kontrollerine devam ettiler.

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