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Jandarma personelinin adıyla dolandırıcılık teşebbüsü

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada son zamanlarda jandarma personelinin adı kullanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlere yönelik dolandırıcılık teşebbüsleri gerçekleştirildiği bildirilerek bu tip telefonla aramalara itibar edilmemesi istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:48:51 -
Jandarma personelinin adıyla dolandırıcılık teşebbüsü

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada son zamanlarda jandarma personelinin adı kullanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketlere yönelik dolandırıcılık teşebbüsleri gerçekleştirildiği bildirilerek bu tip telefonla aramalara itibar edilmemesi istendi.


Manisa Valiliği son zamanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmeleri jandarma personeli adıyla arayarak dolandırıcılık teşebbüslerinin yaşandığını belirtti. Valilik, bu tip telefonla taleplerde bulunulmasına riayet edilmemesi ve ivedilikle kolluk kuvvetlerine haber verilmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "Son zamanlarda jandarma personeli adı kullanılarak telefonla kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketleri dolandırma teşebbüsleri içerisinde bulunulduğu öğrenilmiştir. Bu nedenle jandarma personeli adına telefonla arayarak çeşitli taleplerde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle kolluk kuvvetlerine bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur."

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