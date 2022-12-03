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Teknoloji Jandarma, milli keskin nişancı tüfeği BORA-12 ile şov yaptı
Teknoloji

Jandarma, milli keskin nişancı tüfeği BORA-12 ile şov yaptı

İzmir'de Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 168 keskin nişancı, tamamen milli silah ve mühimmatla atış yaparak yarıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 15:42:00 -
Jandarma, milli keskin nişancı tüfeği BORA-12 ile şov yaptı

Jandarmanın kuruma aidiyet duygusunu geliştirmek, Türk savunma sanayisinin keskin nişancılık alanında geldiği son noktayı tanımak ve kullanıcı seviyesinde geri dönüşleri sağlamak amacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Boran-4 Keskin Nişancı Yarışmasında, tamamen milli ve yerli üretim olan BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı. Yarışmayı, KKTC, MİT, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden 22 gözlemci takip etti. Yarışmada üst düzey nokta atışlarla hünerlerini sergileyen keskin nişancılar ödüllendirildi. Ayrıca, 21 yerli silah sanayi firması da atış alanında stant açarak geliştirdikleri yerli ve milli silahları tanıttı.

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