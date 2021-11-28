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Aktüel Jandarma Genel Komutanlığı vatandaşa KADES'i anlattı
Aktüel

Jandarma Genel Komutanlığı vatandaşa KADES'i anlattı

Jandarma Genel Komutanlığı vatandaşlarla bir araya gelerek Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:21:00 -
Jandarma Genel Komutanlığı vatandaşa KADES'i anlattı

YENİ AKİT  ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı vatandaşlarla bir araya gelerek Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Jandarma Genel Komutanlığı olarak ülke genelinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü münasebetiyle kadın vatandaşlarımızla bir araya gelerek KADES uygulamasıyla ilgili bilgilendirmeler yaptık."

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır. KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

Telefona nasıl indirilir

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)”, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

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